В окупантів жодного шансу! Відео знищення російського танка

Бійці 25-ї повітрянодесантної бригади показали відмінну роботу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ показали момент знищення російського танка. Відео з'явилося на сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

У ролику, знятому у відкритому полі на досить близькій відстані від ворожої техніки, видно момент пострілу по цілі та вибуху танка, потім український солдат біжить на іншу позицію.

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"Січеславці скорочують поголів'я орків! У окупантів жодного шансу! Слава Україні!" — йдеться у коментарі до відео.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять:

особового складу – близько 18 900 осіб;

танків – 698;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 332;

РСЗВ – 108;

коштів ППО – 55;

літаків – 150;

вертольотів – 135;

автомобільної техніки – 1358;

кораблі/катери – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович також розповів, що з дев'яти оперативних напрямків, за якими наступали російські окупанти, залишилося лише два з половиною.

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За його словами, це зона ООС, Луганська область та Маріуполь, де ще нещодавно противник наступав, а зараз намагається утримати позиції.