Стоит $15 млн! ВСУ эпически уничтожили распиаренный российский "Панцирь-1С" (видео)

Украинские артиллеристы на Донбассе похвастались очередным трофеем

Арта ВСУ на Донбассе уничтожила зенитный комплекс "Панцирь-1С" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные во время боев на Донбассе уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-1С".

Соответствующее видео обнародовало в Telegram Оперативное командование "Північ" ВСУ.

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"Как один точный удар может лишить противника техники стоимостью 15 миллионов долларов? Очень просто: когда в степях Донбасса украинские артиллеристы встречают такой распиаренный российский зенитный комплекс "Панцирь-1С", – говорится в подписи к видео.

Напомним, "Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Машину разработало тульское конструкторское бюро приборостроения. Комплекс был создан в 1994 году, с тех пор его модернизировали. В конце 2012 года ЗРПК "Панцирь-С1" использовала армия РФ.

Время развертывания комплекса – до 5 минут. Боекомплект "Панциря-С1": 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь расстояние до 4 км. Стоимость – 15 млн долларов.

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Обнародованы общие потери оккупантов

По данным Гештаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 до 02.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано;

танков – 1582 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц;

артиллерийских систем – 800 (+4) единиц;

РСЗО – 246 (+0) единиц;

средств ПВО – 105 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 186 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8);

крылатых ракет – 144 (+1);

кораблей/катеров – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) единиц;

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводкуГенштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июля: новые взрывы на Николаевщине и Харьковщине, враг атакует Славянск, однако получает потери и отходит. В Беларуси проводят скрытую мобилизацию в некоторых регионах.