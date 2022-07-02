Коштує $15 млн! ЗСУ епічно знищили розпіарений російський "Панцир-1С" (відео)

Українські артилеристи на Донбасі похвалилися черговим трофеєм

Арта ЗСУ на Донбасі знищила зенітний комплекс "Панцир-1С" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові під час боїв на Донбасі знищили російський зенітний комплекс "Панцир-1С".

Відповідне відео оприлюднило у Telegram Оперативне командування "Північ" ЗСУ.

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"Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю 15 мільйонів доларів? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс "Панцир-1С", – йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, "Панцир-С1" – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.

Машину розробило тульське конструкторське бюро приладобудування. Комплекс було створено у 1994 році, відтоді його модернізували. Наприкінці 2012 року ЗРГК "Панцир-С1" використали армію РФ.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект "Панцира-С1": 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти на відстань до 4 км. Вартість – 15 млн доларів.

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Оприлюднені загальні втрати окупантів

За даними Гештабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 02.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано;

танків – 1582 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць;

артилерійських систем – 800 (+4) одиниць;

РСЗВ – 246 (+0) одиниць;

засобів ППО – 105 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0);

вертольотів – 186 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8);

крилатих ракет – 144 (+1);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) одиниць;

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 липня: нові вибухи на Миколаївщині та Харківщині, ворог атакує Слов'янськ, утім зазнає втрат і відходить. У Білорусі проводять приховану мобілізацію в деяких регіонах.