Тищенко попал в очередной скандал из-за бронежилетов

Журналисты обратились за комментарием к нардепу, но тот не охотно отвечал на вопросы

Нардеп Тищенко с бойцами ТРО держит в руках подаренные бронежилеты. Фото: коллаж "Сегодня"

Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко обвиняют в том, что бронежилеты, которые он с супругой подарил теробороне Киева, некачественные.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

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"Не было таких сомнений, что так может быть. Бронежилет и бронежилет, ну, ладно, спасибо. Потом решили проверить. Просто никто не сомневался, что может быть так, просто пиар. Подумали, ну, может действительно человек хочет помочь. А вышло так, что это не просто помощь была", – сказал один из бойцов Святошинской теробороны.

Также бойцы продемонстрировали журналистам, что защита бронежилетов от Николая Тищенко и в самом деле не работает – они легко прокалываются ножом и не выдерживают выстрел из пистолета. Процесс проверки можно посмотреть на видео ниже.

Бронежилет, который надевает на себя защитник должен иметь соответствующий класс защиты. Лучшими считаются бронежилеты 4 класса и выше, они могут выдержать выстрел не только пистолета, но и автомата, именно такие бронежилеты нужны армии.

А те бронежилеты, которые принес Тищенко, по словам журналистов, защищают только от выстрела пистолета. Их иногда использует полиция и охрана, но на войне они неэффективны.

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Кроме того, в расследовании говорится, что бронежилеты от Тищенко не имели никаких документов, необходимых сертификатов бойцы ТРО не видели.

А что говорит Тищенко?

Бойцы заявили, что обращались к нардепу за разъяснениями, но тот заблокировал их и не ответил ни на одно сообщение. Журналистам Слидство.Инфо Тищенко также не отвечал, пока работники СМИ не встретили политика на одном мероприятии.

"Мы проверяли, он выдерживал защиту и все показания, которые сегодня вы говорите, это 100% не ко мне. Я не могу понять, а чего вы поняли, что это моя? Вы знаете, я общаюсь с ребятами, даже со всеми ребятами в Святошинском районе. Такой информации нет. Это вы просто обманываете своих зрителей", – сказал нардеп.

Тищенко также добавил, что он волонтер, оказывает логистические услуги и делает все возможное, чтобы война поскорее закончилась.

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