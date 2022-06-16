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Тищенко потрапив у черговий скандал через бронежилети

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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16 червня, 18:17
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Журналісти звернулися за коментарем до нардепа, але той неохоче відповідав на запитання
Нардеп Тищенко із бійцями ТРО тримає в руках подаровані бронежилети. Фото: колаж "Сьогодні"
Нардеп Тищенко із бійцями ТРО тримає в руках подаровані бронежилети. Фото: колаж "Сьогодні"

Нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка звинувачують у тому, що бронежилети, які він із дружиною подарував теробороні Києва, неякісні.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

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"Не було таких сумнівів, що так може бути. Бронежилет та бронежилет, ну, гаразд, дякую. Потім вирішили перевірити. Просто ніхто не сумнівався, що може бути так, просто піар. Подумали, ну, може дійсно людина хоче допомогти. А вийшло так, що це не просто допомога була", – сказав один із бійців Святошинської тероборони.

Також бійці продемонстрували журналістам, що захист бронежилетів від Миколи Тищенка і справді не працює – вони легко проколюються ножем та не витримують постріл із пістолета. Процес перевірки можна переглянути на відео нижче.

Бронежилет, який одягає на себе захисник повинен мати відповідний клас захисту. Кращими вважаються бронежилети 4 класу і вище, вони можуть витримати постріл не тільки пістолета, а й автомата, саме такі бронежилети потрібні армії.

А ті бронежилети, які приніс Тищенко, за словами журналістів, захищають лише від пострілу пістолета. Їх іноді використовує поліція та охорона, але на війні вони неефективні.

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Крім того, у розслідуванні йдеться, що бронежилети від Тищенка не мали жодних документів, необхідних сертифікатів бійці ТРО не бачили.

А що каже Тищенко?

Бійці заявили, що зверталися до нардепа за роз'ясненнями, але той заблокував їх та не відповів на жодне повідомлення. Журналістам Слідство.Інфо Тищенко також не відповідав, поки працівники ЗМІ не зустріли політика на одному заході.

"Ми перевіряли, чи він витримував захист і всі показання, які сьогодні ви кажете, це 100% не до мене. Я не можу зрозуміти, а чого ви зрозуміли, що це моя? Ви знаєте, я спілкуюся з хлопцями, навіть з усіма хлопцями в Святошинському районі. Такої інформації немає. Це ви просто дурите своїх глядачів", – сказав нардеп.

Тищенко також додав, що він волонтер, надає логістичні послуги та робить усе можливе, щоб війна якнайшвидше закінчилася.

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