Тихановская рассказала, сколько белорусов воюет против РФ в Украине

Белорусские батальоны возникли тогда, когда Путин полномасштабно напал на нашу страну

Тихановская рассказала о белорусских военных в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

На стороне Украины в борьбе с российской агрессией в белорусских батальонах воюют около 1,5 тысячи человек.

Об этом сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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Тихановская заявила, что с тех пор, когда началась война, многие в Беларуси подумали, что нужно помогать украинцам, поэтому были организованы белорусские батальоны.

"На данный момент это до 1500 человек. Они (батальоны, — ред.) разные, в разных городах, под присмотром украинской армии", — сообщила оппозиционер.

Также она добавила, что многие белорусы, желающие помочь Украине, сейчас проходят обучение в других странах, чтобы потом противостоять вместе с украинскими защитниками российским оккупантам.

При этом она не стала называть количество таких людей, и где они набираются военного опыта. Лишь только заявила, что количество белорусов, которые захотят помочь военные ВСУ, будет расти.

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Чем закончится война РФ против Украины?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, "окончится за столом переговоров". Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери". Он похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "изменяет ситуацию на поле боя каждый день".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и потому он вторгся в Украину, но получает больше", – добавил Столтенберг.

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