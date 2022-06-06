Тихановська розповіла, скільки білорусів воює проти РФ в Україні

Білоруські батальйони виникли тоді, коли Путін повномасштабно напав на нашу країну

Тихановська розповіла про білоруських військових в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

На боці України в боротьбі з російською агресією в білоруських батальйонах воюють близько 1,5 тисячі осіб.

Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Реклама

Деталі

Тихановська заявила, що відтоді, коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумали, що треба допомагати українцям, тому були організовані білоруські батальйони.

"На даний момент це до 1500 осіб. Вони (батальйони, — ред.) різні, в різних містах, під наглядом української армії", — повідомила опозиціонерка.

Також вона додала, що багато білорусів, які хочуть допомогти Україні, зараз проходять навчання в інших країнах, щоб потім протистояти разом з українськими захисниками російським окупантам.

При цьому вона не стала називати кількість таких людей, і де вони набираються військового досвіду. Лише тільки заявила, що кількість білорусів, які захочуть допомогти військові ЗСУ, буде зростати.

Реклама

Чим закінчиться війна РФ проти України?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна, яку 24 лютого розв'язала Росія проти України, "закінчиться за столом переговорів". Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", — сказав Столтенберг.

Генсек додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат". Також він похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся до України, але він отримує більше", — додав Столтенберг.

Читайте також