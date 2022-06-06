Страх и недоверие. В Германии назвали причину проволочек с "Леопардами"

Стало известно, почему Шольц не дает нам танки

Олаф Шольц не хочет давать Украине танки / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия не рассматривает возможности поставок боевых танков Украине, потому что боится, что Украина может использовать их для наступления на Россию. Также имеет место "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому". Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Шольц и его правительство явно тянут время. Изначально они не верили, что у украинцев есть шансы против России, и прислали необходимый минимум. Источники издания, приближенные к германскому правительству, заявили об опасениях Берлина, что Украина может стать самоуверенной, если одержит несколько больших побед на фронте. В случае военных успехов Украина на эйфории может зайти на территорию России. Тогда танки Германии "снова окажутся на российской территории", что недопустимо для ФРГ по историческим причинам.

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Также есть определенное недоверие Германии к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. И если США все же решат передать танки Украине, немцам понадобятся месяцы, прежде чем они смогут подготовить свою технику для поставки в Украину.

При этом правительство Германии участвует в сделках по обмену, в соответствии с которыми Германия будет пополнять запасы вооружений, отправленных союзными странами в Украину.

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