Страх та недовіра. У Німеччині назвали причину тяганини з "Леопардами"

Стало відомо, чому Шольц не дає нам танки

Олаф Шольц не хоче давати Україні танки / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина не розглядає можливість постачання бойових танків Україні, бо боїться, що Україна може використати їх для наступу на Росію. Також має місце "певна недовіра у Берліні до президента України Володимира Зеленського". Про це пише німецьке видання Spiegel.

Шольц та його уряд явно тягнуть час. Спочатку вони не вірили, що українці мають шанси проти Росії, і надіслали необхідний мінімум. Джерела видання, наближені до німецького уряду, заявили про побоювання Берліна, що Україна може стати самовпевненою, якщо здобуде кілька великих перемог на фронті. У разі військових успіхів Україна на ейфорії може зайти на територію Росії. Тоді танки Німеччини "знову опиняться на російській території", що неприпустимо для ФРН з історичних причин.

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Також є певна недовіра Німеччини до президента України Володимира Зеленського.

Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. І якщо США все ж таки вирішать передати танки Україні, німцям знадобляться місяці, перш ніж вони зможуть підготувати свою техніку для постачання в Україну.

При цьому уряд Німеччини бере участь в угодах щодо обміну, відповідно до яких Німеччина поповнюватиме запаси озброєнь, відправлених союзними країнами в Україну.

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