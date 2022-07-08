США передают Украине снаряды для HIMARS, способные долететь до Крыма – СМИ

В Вашингтоне хотят, чтобы ВСУ активней атаковали базы снабжения россиян

Недавно Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Украина получит американские снаряды к артиллерийской системе HIMARS, которые могут долететь до российских объектов в Крыму. Тем более, что в Вашингтоне считают, что Украина имеет полное право нанести сокрушительный удар даже по Крымскому мосту.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Что известно

"США отправляют в Украину более совершенные ракетные системы, ожидая, что Киев сосредоточится на перерезании российских линий снабжения и нанесении ударов по тыловым базам, а не продолжит цепляться за территорию. В новом пакете на сумму 400 млн долларов США отправляют еще четыре высокомобильных артиллерийских реактивных системы (HIMARS), 155-мм артиллерийские боеприпасы для гаубиц, тактические машины и боеприпасы для подрыва", – пишет издание.

Таким образом ВСУ получат снаряды, которые смогут покрыть растояние до 300 км, в то время как нынче украинские военные накрывали цели противника ракетами, которые летели всего на 70 км.

Оценка ВСУ

При этом в Пентагоне довольные тем, как украинцы используют предоставленное оружие.

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"За последнюю неделю мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать эти системы HIMARS, чтобы значительно подорвать способность русских продвигаться вперед даже там, где они совершают это мучительное медленное наступление. Украинским силам удалось достичь целей на Донбассе за линией фронта, где сосредоточены российские силы", — сказал изданию высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины на месяцы и годы вперед, сказал чиновник, и рассматривает возможность отправки дополнительных систем береговой обороны, чтобы Киев спокойно отказался от средств противовоздушной обороны образца СССР.

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"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже поворачиваемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – добавил представитель Вашингтона.

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