США передають Україні снаряди для HIMARS, здатні долетіти до Криму – ЗМІ

У Вашингтоні хочуть, щоб ЗСУ активніше атакували бази постачання росіян

Нещодавно Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Україна отримає американські снаряди до артилерійської системи HIMARS, які можуть долетіти до російських об'єктів у Криму. Тим більше, що у Вашингтоні вважають, що Україна має повне право завдати нищівного удару навіть по Кримському мосту.

Про це повідомляє британська газета Financial Times з посиланням на джерело у Пентагоні.

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Що відомо

"США відправляють в Україну більш досконалі ракетні системи, очікуючи, що Київ зосередиться на перерізанні російських ліній постачання та завдання ударів по тилових базах, а не продовжить чіплятися за територію. У новому пакеті на суму 400 млн доларів США відправляють ще чотири високомобільні артилерійські реактивні системи (HIMARS), 155-мм артилерійські боєприпаси для гаубиць, тактичні машини та боєприпаси для підриву", – пише видання.

Таким чином ЗСУ отримають снаряди, які зможуть покрити відстань до 300 км, тоді як нині українські військові накривали цілі противника ракетами, які летіли лише на 70 км.

Оцінка ЗСУ

При цьому в Пентагоні задоволені тим, як українці використовують цю зброю.

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"За останній тиждень ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати ці системи HIMARS, щоб значно підірвати здатність росіян просуватися вперед навіть там, де вони роблять цей болісний повільний наступ. Українським силам вдалося досягти цілей на Донбасі за лінією фронту, де зосереджені російські сили", – сказав виданню представник міністерства оборони США.

Вашингтон планує задовольнити потреби України на місяці та роки вперед, сказав чиновник, і розглядає можливість надсилання додаткових систем берегової оборони, щоб Київ спокійно відмовився від засобів протиповітряної оборони зразка СРСР.

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"Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм потрібно переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, щоб думати про те, що потрібно українцям у наступні місяці та роки", – додав представник Вашингтону.

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