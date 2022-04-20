Спикер Минобороны: Битва за Донбасс – это решающая битва за Украину, и она уже началась

Цель оккупантов – оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей, отметил Мотузяник

Война РФ против Украины продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

В последние несколько дней российские оккупанты значительно активизировали наступательные действия в Восточной операционной зоне, увеличили количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. Поэтому сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва за Донбасс уже началась.

Об этом завил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник в интервью РБК Украина.

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"Собственно, широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские населенные пункты на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающая битва за Украину", – сказал он.

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