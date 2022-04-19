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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

После Донбасса под угрозой еще 6 городов — Daily Mail дало пессимистичный прогноз вторжения РФ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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19 апреля, 19:24
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Журналисты рассказали о вариантах развития событий на востоке Украины
В Daily Mail объяснили, чем может закончиться обострение войны
В Daily Mail объяснили, чем может закончиться обострение войны / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае победы российских войск на Донбассе Кремль нацелится еще на шесть городов Украины — об этом пишет британское издание Daily Mail. Отмечается, что на Донбассе в ближайшее время будет решаться не только результат российско-украинской войны, но и судьбы двух воюющих государств – России и Украины.

В зависимости от того, сколько войск Россия потеряет в процессе, победа может побудить Путина перегруппировать свои силы для новых атак на украинские города на западе — Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев и, возможно, Одессу и Киев. Такой шаг затянет войну на многие месяцы, а возможно, и на годы, и поставит под угрозу выживание Украины как суверенного государства.

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Риск для войск в зоне ООС

По прогнозу издания, если Мариуполь падет перед российскими войсками, скорее всего, они начнут продвигаться на север, чтобы соединиться с силами в районе Изюма. Цель состоит в том, чтобы окружить украинских солдат на старой линии фронта на Донбассе, где они с 2014 года сражаются с пророссийскими сепаратистами в Донецке и Луганске.

Если русские смогут осуществить маневр, то эти войска, известные как Операция объединенных сил (ООС), которые, как считается, составляют значительную часть украинской армии, будут отрезаны от снабжения и могут быть вынуждены сдаться.

Если России удастся окружить и вынудить к капитуляции войска ООС, это обеспечит огромный пропагандистский импульс Кремлю и одной из заявленных целей войны — "освобождению" Донбасса от украинского контроля.

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Если победит Украина

Но если Украина выйдет победителем, это нанесет сокрушительный удар по планам вторжения России и лишит Путина любого мыслимого пути к победе, пишет издание.

Как и в случае с застопорившимся наступлением на Киев, поражение России сделает ее оккупационные силы уязвимыми для украинских контратак и может привести к отступлению в подконтрольные оккупантам районы Донецка и Луганска, а также в Крым.

В зависимости от того, сколько войск Украины уцелеет после битвы, это также может открыть возможность атак на ранее оккупированные регионы с целью вернуть их под контроль Украины, что Зеленский назвал одной из своих целей.

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Даже путинскому режиму было бы трудно объяснить российскому народу такую ​​катастрофическую потерю, и вопрос о том, сможет ли он пережить ответную реакцию, остается открытым.

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