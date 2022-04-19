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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Після Донбасу під загрозою ще 6 міст — Daily Mail дало песимістичний прогноз вторгнення РФ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 квітня, 19:24
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Журналісти розповіли про варіанти розвитку подій на сході України
У Daily Mail пояснили, чим може закінчитися загострення війни
У Daily Mail пояснили, чим може закінчитися загострення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі перемоги російських військ на Донбасі Кремль націлиться ще на шість міст України, пише британське видання Daily Mail. Зазначається, що на Донбасі найближчим часом вирішуватиметься не лише результат російсько-української війни, а й долі двох воюючих держав – Росії та України.

Залежно від того, скільки військ Росія втратить у процесі, перемога може спонукати Путіна перегрупувати свої сили для нових атак на українські міста на заході — Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв та, можливо, Одесу та Київ. Такий крок затягне війну на багато місяців, а можливо, і на роки, і поставить під загрозу виживання України як суверенної держави.

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Ризик для військ у зоні ООС

За прогнозом видання, якщо Маріуполь впаде перед російськими військами, швидше за все вони почнуть просуватися на північ, щоб з'єднатися з силами в районі Ізюму. Мета полягає у тому, щоб оточити українських солдатів на старій лінії фронту на Донбасі, де вони з 2014 року борються з проросійськими сепаратистами у Донецьку та Луганську.

Якщо росіяни зможуть здійснити маневр, то ці війська, відомі як Операція об'єднаних сил (ООС), які, як вважається, складають значну частину української армії, будуть відрізані від постачання та можуть бути змушені здатися.

Якщо Росії вдасться оточити та змусити до капітуляції війська ООС, це забезпечить величезний пропагандистський імпульс Кремлю та одній із заявлених цілей війни – "визволенню" Донбасу від українського контролю.

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Якщо переможе Україна

Але якщо Україна вийде переможцем, це завдасть нищівного удару по планах вторгнення Росії та позбавить Путіна будь-якого мислимого шляху до перемоги, пише видання.

Як і у випадку з наступом, що застопорився, на Київ, поразка Росії зробить її окупаційні сили вразливими для українських контратак і може привести до відступу в підконтрольні окупантам райони Донецька і Луганська, а також у Крим.

Залежно від того, скільки військ України вціліє після битви, це також може відкрити можливість атак на раніше окуповані регіони, щоб повернути їх під контроль України, що Зеленський назвав однією зі своїх цілей.

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Навіть путінському режиму було б важко пояснити російському народу таку катастрофічну втрату, і питання про те, чи зможе він пережити реакцію у відповідь, залишається відкритим.

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