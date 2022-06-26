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Спасся из ада: история раненого бойца "Азова", который вырвался из Мариуполя

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 июня, 15:54
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Военного эвакуировали из осажденного города вертолетом
"Мольфар" сумел эвакуироваться из осажденного Мариуполя
"Мольфар" сумел эвакуироваться из осажденного Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" защищал Мариуполь, получил тяжелое ранение, но смог вырваться из окружения и выжил.

Свою историю "Мольфар" рассказал изданию НВ.

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27-летний парень из Прикарпатья, когда началась полномасштабная война, уже имел за плечами 8 лет службы на Донбассе. В 2014 году он начинал в артиллерии в АТО, а впоследствии стал начальником связи отдельного взвода специального назначения. После начала полномасштабного вторжения России "Мольфар" был назначен на должность начальника связи штаба обороны Мариуполя.

Боец рассказал, что ранение получил в середине марта:

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"Это был авиаудар... Мы как раз собирались на территории завода "Азовсталь"... Все произошло очень быстро: я просто подходил к машине и понял, что падаю. Лишь когда я опустил голову, то увидел, что моя нога уже 90 градусов, и поэтому я на нее не могу опереться – просто падаю на землю. Далее были еще три авиаудара. В общей сложности пара бомбардировщиков сбросила четыре авиабомбы ФAБ-250 в ту точку. Но мне очень повезло. Я упал между рельсами, которые меня закрыли от осколков. От автобуса, стоявшего в 30 м от меня, остался только кратер, то есть вообще ничего. Его разнесло полностью".

"Азовец" отметил, что тогда еще работал военный госпиталь № 555 Мариуполя.

"Когда закончились авиаудары, я по рации вызвал эвакуацию. Был полностью в сознании. За мной приехали побратимы, доставили в больницу, и меня тогда прооперировали. Врачи проделали очень большую работу: у меня было проникающее ранение живота и сломанный таз – и меня прооперировали достаточно качественно", – вспоминает он.

Затем раненого эвакуировали из госпиталя обратно на "Азовсталь".

"Госпиталь развернули в большом защищенном бункере. На момент, когда я прибыл, он был загружен: уже было больше сотни раненых. Так как у меня было тяжелое ранение, то есть я не мог ходить и не был вообще мобильный, меня положили на койку и просто делали перевязки и капельницы. Тогда еще медикаментов хватало. Так я пролежал несколько дней. Однажды вечером зашел ко мне в комнату командир и сказал, что завтра утром, вероятно, будут вертолеты нас эвакуировать из города... Командир сказал, что меня, как офицера управления, должны вывезти для того, чтобы мы потом смогли продолжить работу за пределами города в случае плохих сценариев", – говорит "Мольфар".

По словам бойца, вертолеты "сели, выгрузили дополнительное снаряжение, которое нам привезли, загрузили нас, мы взлетели".

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"А дальше был час "американских горок", как я их называю. Я каждую секунду пережил как отдельную жизнь. Пилоты действительно совершили очень большое чудо и великое дело – не знаю, как это назвать. Потому что мы летели с чрезвычайно большой скоростью и очень низко. Я помню, что мы огибали полностью рельеф, и это было просто что-то удивительное... И когда вертолет сел в Запорожье на дозаправку, я просто не поверил... Когда мы дальше полетели и нас привезли в Днепр, выгрузили в скорую, я не мог поверить, что мы выбрались из этого ада", – рассказал "азовец".

"Мольфар" отметил, что планирует долечиться и возвращаться в строй.

"Надо побеждать. Я понимаю, что единственный способ действительно вернуть моих побратимов, друзей, находящихся в плену, – это победить в этой войне и вернуть территории. Я хочу в свой Мариуполь вернуться и увидеть Азовское море. Поэтому будем работать над победой", – заявил он.

В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

В свою очередь эксперт по международному праву Глеб Богуш объяснил, что "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинская сторона официально до сих пор не назвала. А по данным Минобороны России, в плену около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".

По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 "азовцев". Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.

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