Спасся из ада: история раненого бойца "Азова", который вырвался из Мариуполя

Боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" защищал Мариуполь, получил тяжелое ранение, но смог вырваться из окружения и выжил.
Свою историю "Мольфар" рассказал изданию НВ.
27-летний парень из Прикарпатья, когда началась полномасштабная война, уже имел за плечами 8 лет службы на Донбассе. В 2014 году он начинал в артиллерии в АТО, а впоследствии стал начальником связи отдельного взвода специального назначения. После начала полномасштабного вторжения России "Мольфар" был назначен на должность начальника связи штаба обороны Мариуполя.
Ракетный удар по Киеву
Боец рассказал, что ранение получил в середине марта:
"Это был авиаудар... Мы как раз собирались на территории завода "Азовсталь"... Все произошло очень быстро: я просто подходил к машине и понял, что падаю. Лишь когда я опустил голову, то увидел, что моя нога уже 90 градусов, и поэтому я на нее не могу опереться – просто падаю на землю. Далее были еще три авиаудара. В общей сложности пара бомбардировщиков сбросила четыре авиабомбы ФAБ-250 в ту точку. Но мне очень повезло. Я упал между рельсами, которые меня закрыли от осколков. От автобуса, стоявшего в 30 м от меня, остался только кратер, то есть вообще ничего. Его разнесло полностью".
"Азовец" отметил, что тогда еще работал военный госпиталь № 555 Мариуполя.
"Когда закончились авиаудары, я по рации вызвал эвакуацию. Был полностью в сознании. За мной приехали побратимы, доставили в больницу, и меня тогда прооперировали. Врачи проделали очень большую работу: у меня было проникающее ранение живота и сломанный таз – и меня прооперировали достаточно качественно", – вспоминает он.
Затем раненого эвакуировали из госпиталя обратно на "Азовсталь".
"Госпиталь развернули в большом защищенном бункере. На момент, когда я прибыл, он был загружен: уже было больше сотни раненых. Так как у меня было тяжелое ранение, то есть я не мог ходить и не был вообще мобильный, меня положили на койку и просто делали перевязки и капельницы. Тогда еще медикаментов хватало. Так я пролежал несколько дней. Однажды вечером зашел ко мне в комнату командир и сказал, что завтра утром, вероятно, будут вертолеты нас эвакуировать из города... Командир сказал, что меня, как офицера управления, должны вывезти для того, чтобы мы потом смогли продолжить работу за пределами города в случае плохих сценариев", – говорит "Мольфар".
По словам бойца, вертолеты "сели, выгрузили дополнительное снаряжение, которое нам привезли, загрузили нас, мы взлетели".
"А дальше был час "американских горок", как я их называю. Я каждую секунду пережил как отдельную жизнь. Пилоты действительно совершили очень большое чудо и великое дело – не знаю, как это назвать. Потому что мы летели с чрезвычайно большой скоростью и очень низко. Я помню, что мы огибали полностью рельеф, и это было просто что-то удивительное... И когда вертолет сел в Запорожье на дозаправку, я просто не поверил... Когда мы дальше полетели и нас привезли в Днепр, выгрузили в скорую, я не мог поверить, что мы выбрались из этого ада", – рассказал "азовец".
"Мольфар" отметил, что планирует долечиться и возвращаться в строй.
"Надо побеждать. Я понимаю, что единственный способ действительно вернуть моих побратимов, друзей, находящихся в плену, – это победить в этой войне и вернуть территории. Я хочу в свой Мариуполь вернуться и увидеть Азовское море. Поэтому будем работать над победой", – заявил он.
В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".
В свою очередь эксперт по международному праву Глеб Богуш объяснил, что "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.
В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.
Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинская сторона официально до сих пор не назвала. А по данным Минобороны России, в плену около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".
По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 "азовцев". Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.