Врятувався з пекла: історія пораненого бійця "Азова", який вирвався з Маріуполя

Боєць полку "Азов" з позивним "Мольфар" боронив Маріуполь, дістав важке поранення, але зміг вирватися з оточення і вижив.
Свою історію "Мольфар" розповів виданню НВ.
27-річний хлопець із Прикарпаття, коли почалася повномасштабна війна, вже мав за плечима 8 років служби на Донбасі. У 2014 службу тоді ще в АТО він розпочинав в артилерії, а згодом став начальником зв'язку окремого взводу спеціального призначення. Після початку повномасштабного вторгнення Росії "Мольфар" був призначений на посаду начальника зв’язку штабу оборони Маріуполя.
Ракетний удар по Києву
Боєць розповів, що своє поранення отримав в середині березня:
"Це був авіаудар... Ми якраз збирались на території заводу "Азовсталь"... Все відбулося дуже швидко: я просто підходив до машини і зрозумів, що падаю. Лише коли я опустив голову, то побачив, що моя нога вже 90 градусів, і тому я на неї не можу опертись — просто падаю на землю. Далі були ще три авіаудари. Загалом пара бомбардувальників скинула чотири авіабомби ФAБ-250 в ту точку. Але мені дуже пощастило. Я впав між коліями, які мене закрили від осколків. Від автобуса, що стояв за 30 м від мене, залишився тільки кратер, тобто взагалі нічого. Його рознесло повністю".
"Азовець" зазначив, що тоді ще працював військовий госпіталь № 555 Маріуполя.
"Коли закінчились авіаудари, я по рації викликав евакуацію. Був повністю у свідомості. По мене приїхали побратими, доставили в лікарню, і мене тоді прооперували. Лікарі зробили дуже велику роботу: в мене було проникне поранення живота і зламаний таз, і мене прооперували досить якісно", – згадує він.
Потім пораненого евакуювали зі шпиталю назад на "Азовсталь".
"Шпиталь розгорнули у великому захищеному бункері. На момент, коли я прибув, він був завантажений: вже було більше як сотня поранених. Оскільки в мене було тяжке поранення, тобто я не міг ходити і не був взагалі мобільний, мене поклали на ліжко і просто робили перев’язки і крапельниці. Тоді ще медикаментів вистачало. Так я пролежав декілька днів. Одного вечора зайшов до мене в кімнату командир і сказав, що завтра зранку, ймовірно, будуть гелікоптери нас евакуювати з міста... Командир сказав, що мене, як офіцера управління, мають вивезти для того, щоб ми потім змогли продовжити роботу за межами міста в разі поганих сценаріїв", – каже "Мольфар".
За словами бійця, гелікоптери "сіли, вивантажили додаткове спорядження, яке нам привезли, завантажили нас, ми злетіли".
"А далі була година "американських гірок". Я кожну секунду пережив як окреме життя. Пілоти справді зробили дуже велике чудо і велику справу, не знаю як це назвати. Бо ми летіли з надзвичайно великою швидкістю і дуже низько. Я пам’ятаю, що ми огинали повністю рельєф, і це було просто щось надзвичайне. І коли гелікоптер сів у Запоріжжі на дозаправку, я просто не повірив... Коли ми далі полетіли і нас привезли в Дніпро, вивантажили в швидку, я не міг повірити, що ми вибралися з цього пекла", – розповів "азовець".
"Мольфар" зазначив, що планує долікуватись і далі повертатися у стрій.
"Треба перемагати. Я розумію, що єдиний спосіб справді повернути моїх побратимів, друзів, які в полоні, – це перемогти в цій війні й повернути території. Я хочу у свій Маріуполь повернутись і побачити Азовське море. Тому будемо працювати над перемогою", – заявив він.
У "ДНР" погрожують трибуналом полоненим з "Азовсталі"
Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".
Зі свого боку експерт з міжнародного права Гліб Богуш пояснив, що "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал, оскільки не є державою. Нині, згідно з міжнародним правом, є дві сторони конфлікту – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.
У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, бо вбивство полонених є воєнним злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.
Зазначимо, що кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українська сторона офіційно досі не назвала. А за даними Міноборони Росії, у полоні близько 2000 українських військових. Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшов з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов".
За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні в росіян опинилося максимум 200-300 азовців. Решта полонених – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.