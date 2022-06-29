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Совбез ООН сделал заявление относительно ракетного удара россиян по ТЦ в Кременчуге

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 июня, 02:59
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Страны настаивают на необходимости расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и тех лиц, которые совершили военные преступления
Совбез ООН осудил действия оккупантов/Фото: Liao Pan/Getty Images, ГСЧС. Коллаж: "Сегодня"
Совбез ООН осудил действия оккупантов/Фото: Liao Pan/Getty Images, ГСЧС. Коллаж: "Сегодня"

Совбез ООН осудил гибель людей из-за российского ракетного удара по ТЦ "Армстор" в Кременчуге, который оккупанты нанесли 27 июня.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Мы решительно осуждаем гибель мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности, обстрел переполненного торгового центра в Кременчуге Полтавской области Украины. Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом", — говорится в сообщении.

Кроме того, группа осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры 25-27 июня.

Страны настаивают на необходимости расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и тех лиц, которые совершили военные преступления.

Зеленский призвал Совбез ООН наказать РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время заседания Совбеза ООН.

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Глава государства отметил, что ООН должна получить юридические права наказывать террористические страны. Он призвал Совбез признать терактом удар по Кременчугу.

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы какая-либо организация действовала подобным образом, то ее сочли бы террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", — сказал глава государства.

Кроме того, президент обратился к Совбезу ООН с просьбой.

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"Призываю лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и она не имеет права оставаться в Совбезе", — сказал Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский показал видео удара оккупантов по ТЦ в Кременчуге. Также мы писали, куда попала вторая ракета в Кременчуге.

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