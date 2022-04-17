Сотрудничал с оккупантами. Под Киевом задержали самопровозглашенного голову ОТГ

В Киевской области сообщили о подозрении самопровозглашенному главе Дымерской ОТГ за сотрудничество с российскими оккупантами.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Мужчину обвиняют в коллаборационной деятельности, а также несанкционированном распространении информации о Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 УК Украины).
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Подробности
По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации о сотрудничестве. Получив гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.
В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избран глава Дымерской ОТГ.
В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины. Также подозреваемый предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.
Что ждет коллаборанта
В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
По обвинению в государственной измене можно получить до 15 лет тюрьмы.