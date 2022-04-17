Співпрацював з окупантами. Під Києвом затримали самопроголошеного голову ОТГ

Чоловік повідомляв російським військовим дані про українських захисників

Псевдоголову Димерської ОТГ схопили за держзраду / Фото: Колаж: Сьогодні

В Київській області повідомили про підозру самопроголошеному голові Димерської ОТГ за співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Чоловіка звинувачують у колабораційній діяльності, а також несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України).

Подробиці

За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

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В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресорки, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Що чекає на колаборанта

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За звинуваченням у державній зраді можна отримати до 15 років в'язниці.

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