Снова готов к бою: украинский летчик вернулся из плена оккупантов

Подполковник Роман Василюк был сбит вражескими ПВО над Волновахой

Подполковник Роман Василюк месяц провел в плену / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский пилот Роман Василюк освобожден из плена оккупантов благодаря усилиям Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщило в Telegram ГУР Минобороны Украины.

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"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", – рассказали в Минобороны.

24 апреля подполковник вернулся на подконтрольную Украине территорию.

"Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей", – говорится в сообщении.

Подполковник Роман Василюк уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться:

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"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов".

Состоялся очередной этап обмена пленными

19 апреля состоялся пятый этап обмена пленными, в Украину вернулись 76 человек.