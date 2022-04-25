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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Снова готов к бою: украинский летчик вернулся из плена оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 18:30
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Подполковник Роман Василюк был сбит вражескими ПВО над Волновахой
Подполковник Роман Василюк месяц провел в плену
Подполковник Роман Василюк месяц провел в плену / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский пилот Роман Василюк освобожден из плена оккупантов благодаря усилиям Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщило в Telegram ГУР Минобороны Украины.

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"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", – рассказали в Минобороны.

24 апреля подполковник вернулся на подконтрольную Украине территорию.

"Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей", – говорится в сообщении.

Подполковник Роман Василюк уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться:

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"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов".

Состоялся очередной этап обмена пленными

19 апреля состоялся пятый этап обмена пленными, в Украину вернулись 76 человек.

"Мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Нас поддерживает весь мир!
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