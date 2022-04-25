Знову готовий до бою: український льотчик повернувся з полону окупантів

Підполковник Роман Василюк був збитий ворожими ППО над Волновахою

Підполковник Роман Василюк місяць провів у полоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українського пілота Романа Василюка звільнено з полону окупантів завдяки зусиллям Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомило в Telegram ГУР Міноборони України.

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"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня під час виконання бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів. Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька", – розповіли в Міноборони.

24 квітня підполковник повернувся на підконтрольну Україні територію.

"Одразу після звільнення український пілот зустрівся з начальником ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Зараз Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю", – йдеться в повідомленні.

Підполковник Роман Василюк певен, що за місяць зможе повністю відновитись:

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"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь у стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів".

Відбувся черговий етап обміну полоненими

19 квітня відбувся п'ятий етап обміну полоненими, в Україну повернулися 76 людей.