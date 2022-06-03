Смародерили даже огнетушители: военные РФ "распотрошили" ЧАЭС, убытки огромные

Большинство украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, сейчас находится на территории приграничных областей Беларуси

Станция вернулась под контроль Украины в конце марта. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов, подсчеты еще продолжаются и могут увеличиться. Часть украденного оккупантами оборудования сейчас в Беларуси.

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко изданию The Washington Post.

Реклама

Так, с Чернобыльской АЭС оккупанты украли или уничтожили:

698 компьютеров,

344 машины,

1500 дозиметров радиации,

практически все средства пожаротушения и программное обеспечение.

"Стоимость замены того, что было уничтожено или украдено равна более 135 миллионам долларов. Программное обеспечение, которое было сделано специально для ЧАЭС, незаменимо", – заявил Крамаренко.

Также он отметил, что россияне планировали захватить атомную электростанцию на долгий период. Они в самом начале оккупации направили туда сотрудников "Росатома", которые должны были стать "новым руководством".

Реклама

Напомним, войска РФ захватили ЧАЭС в первые дни войны. Часть сотрудников станции, которые тогда были на смене, оказались в заложниках и были вынуждены работать несколько недель без ротации. Станция вернулась под контроль Украины в конце марта, когда российская армия отступила из Киевской и Черниговской областей.

Чернобыльская зона в оккупации