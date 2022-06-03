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Смародерили даже огнетушители: военные РФ "распотрошили" ЧАЭС, убытки огромные

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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3 июня, 11:48
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Большинство украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, сейчас находится на территории приграничных областей Беларуси
Станция вернулась под контроль Украины в конце марта. Фото: коллаж "Сегодня"
Станция вернулась под контроль Украины в конце марта. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов, подсчеты еще продолжаются и могут увеличиться. Часть украденного оккупантами оборудования сейчас в Беларуси.

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко изданию The Washington Post.

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Так, с Чернобыльской АЭС оккупанты украли или уничтожили:

  • 698 компьютеров,
  • 344 машины,
  • 1500 дозиметров радиации,
  • практически все средства пожаротушения и программное обеспечение.

"Стоимость замены того, что было уничтожено или украдено равна более 135 миллионам долларов. Программное обеспечение, которое было сделано специально для ЧАЭС, незаменимо", – заявил Крамаренко.

Также он отметил, что россияне планировали захватить атомную электростанцию на долгий период. Они в самом начале оккупации направили туда сотрудников "Росатома", которые должны были стать "новым руководством".

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Напомним, войска РФ захватили ЧАЭС в первые дни войны. Часть сотрудников станции, которые тогда были на смене, оказались в заложниках и были вынуждены работать несколько недель без ротации. Станция вернулась под контроль Украины в конце марта, когда российская армия отступила из Киевской и Черниговской областей.

Чернобыльская зона в оккупации

  • Ранее сообщалось, что убегая из Чернобыльской зоны, оккупанты прихватили с собой кофеварки, чайники и многие другие предметы. Также враги угрожали забрать с собой работников.
  • В YouТube появился ролик, что оставили после себя оккупанты вокруг ЧАЭС и как они перекопали так называемый Рыжий лес. Эти кадры доказывают, что российские солдаты не оставили себе шансов не получить облучение.
  • После безумных оккупантов остался полный беспорядок: сломанные сейфы, разграбленные лаборатории, о чем рассказали журналистам работники "Энергоатома".
  • Кроме того, оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС и уникальную лабораторию.

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