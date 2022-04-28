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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Сложная спецоперация! Грищенко озвучил сценарий приезда Байдена в Киев

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 22:30
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В подготовке такой поездки обычно участвует около 700 человек
Грищенко рассказал, что думает о визите Байдена в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Грищенко рассказал, что думает о визите Байдена в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский политик и дипломат Константин Грищенко заявил, что ожидать визита президента США Джо Байдена в ближайшее время в Украину "абсолютно не стоит". Тем более, он не повторит шаг британского премьера Бориса Джонсона, приехавшего в Киев на поезде.

Таким мнением дипломат поделился с телеведущим Владимиром Полуевым в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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Константин Грищенко не верит в то, что в ближайшие дни американский президент посетит Украину: "Думаю, этого визита абсолютно не стоит ожидать, поскольку визит президента США – это небольшая военная кампания".

Он пояснил, что во время рабочего визита президента США в Украину в событие привлекают около 700 человек, которые "реализуют, обеспечивают, сопровождают".

"Представить американского президента, который может сесть где-то во Львове на поезд и приехать в Киев, как это сделал премьер Великобритании, это просто нереалистично. Штатам выходит слишком дорого неожиданная замена президента", – сказал дипломат.

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По словам Грищенко, американцы хорошо помнят свою историю, в частности, убийство президента Кеннеди, поэтому понимают, что "этого нужно избегать при любых условиях".

"Даже визиты министров такого уровня – это тоже, как правило, очень сложная операция. То, что они прибыли таким образом, свидетельствует о принятом серьезном политическом решении, которое позволило осуществить этот визит (речь о визите британского премьера Бориса Джонсона в Киев двухнедельной давности, глава правительства Британии прибыл из Польши на поезде "Укрзалізниці" – Ред.)", – подытожил он.

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