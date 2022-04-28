Складна спецоперація! Грищенко озвучив сценарій приїзду Байдена до Києва

У підготовці такої поїздки зазвичай бере участь близько 700 осіб

Грищенко розповів, що думає про візит Байдена до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Український політик та дипломат Костянтин Грищенко заявив, що чекати візиту президента США Джо Байдена найближчим часом до України "абсолютно не варто". Тим більше, він не повторить кроку британського прем'єра Бориса Джонсона, який приїхав до Києва потягом.

Такою думкою дипломат поділився з телеведучим Володимиром Полуєвим в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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Костянтин Грищенко не вірить у те, що найближчими днями американський президент відвідає Україну: "Думаю, на цей візит абсолютно не варто очікувати, оскільки візит президента США – це невелика військова кампанія".

Він пояснив, що під час робочого візиту президента США до України залучають близько 700 осіб, які "реалізують, забезпечують, супроводжують".

"Уявити американського президента, який може сісти десь у Львові на потяг та приїхати до Києва, як це зробив прем'єр Великої Британії, це просто нереалістично. Штатам виходить дуже дорого несподівана заміна президента", – сказав дипломат.

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За словами Грищенка, американці добре пам'ятають свою історію, зокрема вбивство президента Кеннеді, тому розуміють, що "цього треба уникати за будь-яких умов".

"Навіть візити міністрів такого рівня – це також, як правило, дуже складна операція. Те, що вони прибули таким чином, свідчить про прийняте серйозне політичне рішення, яке дозволило здійснити цей візит (йдеться про візит британського прем'єра Бориса Джонсона до Києва двотижневої давності, глава уряду Британії прибув із Польщі потягом "Укрзалізниці" – Ред.)", – підсумував він.

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