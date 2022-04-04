"Слезы на глаза наворачиваются". Оккупанты разгромили Добропарк под Киевом

Российские варвары заминировали территорию парка и украли весь садовый инвентарь

Военные РФ разрушили популярный парк под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты разгромили Добропарк – популярное место под Киевом, где еще зимой тысячи киевлян отмечали Новый год и Рождество, а малыши приходили в гости в резиденцию волшебника Доброчара. Сейчас от резиденции остались одни руины.

"Друзья, наконец можем выйти на связь и ответить на ваши многочисленные сообщения. К сожалению, враг беспощадно нанес удар и по Добропарку. Полностью уничтожен трехэтажный дом, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали все остальные здания", — написал на своей странице в социальных сетях основатель Добропарка и президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Он добавляет, что уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить сложно.

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Игорь Добруцкий отмечает, что персонал парка не пострадал и находится в безопасном месте. Но без слез невозможно смотреть на все разрушения в Добропарке.

"Слезы на глаза наворачиваются. Сотрудникам парка удалось в последний момент эвакуироваться. Добропарк весь заминирован. Мы ждем, когда его разминируют саперы, и начнем что-то делать. Боюсь, что в этом году парк не будет работать – живого места на нем не оставили оккупанты. На его восстановление у нас уйдет 1-2 года, при условии, если будет поддержка государства", — рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Напомним, Добропарк находится недалеко от поселка Мотыжин в 30 минутах езды от Киева по Житомирской трассе.

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