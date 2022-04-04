Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"Сльози на очі навертаються". Окупанти розгромили Добропарк під Києвом

Ексклюзив
Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 18:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські варвари замінували територію парку та вкрали весь садовий інвентар
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти розгромили Добропарк – популярне місце під Києвом, де ще взимку тисячі киян відзначали Новий рік та Різдво, а малюки приходили у гості до резиденції чарівника Доброчара. Наразі від резиденції залишилися одні руїни.

"Друзі, нарешті можемо вийти на зв'язок та відповісти на ваші численні повідомлення. На жаль, ворог нещадно завдав удару і по Добропарку. Повністю знищено триповерховий будинок, в якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали всі інші будівлі", — написав на своїй сторінці у соціальних мережах засновник Добропарку та президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Він додає, що знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструменти орки забрали із собою. Стан інших втрат поки що оцінити складно.

Реклама

Ігор Добруцький зазначає, що персонал парку не постраждав і перебуває у безпечному місці. Але без сліз неможливо дивитись на всі руйнування у Добропарку.

"Сльози на очі навертаються. Співробітникам парку вдалося останнього моменту евакуюватися. Добропарк весь замінований. Ми чекаємо, коли його розмінують сапери, та почнемо щось робити. Боюся, що цього року парк не працюватиме – живого місця на ньому не залишили окупанти. На його поновлення у нас піде 1-2 роки, за умови, якщо буде підтримка держави", — розповів сайту "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Нагадаємо, Добропарк знаходиться недалеко від селища Мотижин за 30 хвилин їзди від Києва по Житомирській трасі.

Реклама

Також ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18300
Особовий склад
2
Літаки 147
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 647
Танки
5
ББМ 1844
ББМ
6
Артилерія 330
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 92
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1273
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти