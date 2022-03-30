"Сдался, чтобы свои не убили": СБУ показала видео с пленным оккупантом

Российский контрактник решил сдаться в плен ВСУ. Оккупант боялся, что его убьют свои же россияне, поэтому при первой возможности "отстал от строя".
Видео с российским пленником обнародовала в Facebook Служба безопасности Украины.
"Это моя инициатива сдаться, чтобы свои не убили. Знаешь, что здесь происходит? Здесь наши, россияне, воюя с Украиной, убивают мирных людей... Из своей роты я один, я отстал от строя, чтобы оружие сложить. Сложил оружие, дождался, пока украинские военные зайдут и заберут меня", – заявил пленник своей матери.
Военный рассказал, что хочет дождаться обмена пленными.
Далее по теме
"Командиры вбивали в голову своим солдатам, что Украину захватили национал-социалистические банды, которые уничтожают своих граждан, поэтому украинцев срочно надо "освобождать". После вторжения российский оккупант прозрел и увидел совсем другую картину. Поэтому и решил убежать от своих командиров и добровольно сложить" оружие. И это правильное решение для любого захватчика. Только так они смогут сохранить свои жизни!" – прокомментировали видео с пленником в СБУ.
Под Харьковом разгромили россиян, пленник раскрыл детали
В Харьковской области украинские военные разгромили сводные батальонные тактические группы 59-го полка и 138-й мотострелковой бригады РФ возле сел Малая Рогань и Вильхивцы.
Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео допроса пленника.