СБУ задержала предателя, который должен был помочь России создать "МНР" в Николаеве (видео)

Украинские спецслужбы узнали о плане, по которому должна была образоваться еще одна псевдореспублика в Украине

СБУ задержала предателя, желавшего захвата Николаева российскими войсками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрразведка СБУ задержала готовившегося к приходу "русского мира" бывшего депутата городского совета Николаева. По заданию российских спецслужб, он разработал концепцию "Николаевской народной республики", которая в дальнейшем должна "присоединиться" к составу РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Спецслужбы выяснили, что мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания и функционирования фейковой республики в пределах области.

Согласно изъятым у него во время обыска документов, Николаевщина должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "Николаевской народной республикой" ("МНР").

А затем в течение месяца перейти на русский язык, получить собственные "герб, флаг и гимн". Время существования "МНР" – исключительно в период "специальной военной операции" РФ.

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"А после ее завершения – МНР будет ходатайствовать перед руководством России о включении МНР в состав РФ в качестве отдельного ее региона (субъекта федерации)", – говорится в концепции, которую разработал задержанный.

Фото: СБУ

Также вражеский агент планировал, что на территории "псевдореспублики" введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу РФ, а культурная отрасль будет функционировать "на принципах и фундаменте идей русского мира".

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По имеющимся данным, враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в псевдообразовании, если им удастся захватить Николаевскую область. Поэтому фигурант не только готовил "концепцию", но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра.

В ходе санкционированного обыска изъяты безоговорочные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:

переписка с представителями спецслужб РФ;

русская и советская символика;

личные заметки по созданию и деятельности так называемой МНР.

В настоящее время злоумышленник задержан и сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.

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