СБУ затримала зрадника, який мав допомогти Росії створити "МНР" у Миколаєві (відео)

Українські спеслужби дізналися про план, за яким мала утворитися ще одна псевдореспубліка в Україні

СБУ затримала зрадника, який хотів захоплення Миколаєва російськими військами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу "русского мира". За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", яка у подальшому мала "приєднатися" до складу РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Спецслужби з'ясували, що чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.

Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе "Миколаївською народною республікою" (МНР).

А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні "герб, прапор і гімн". Час існування "МНР" – виключно у період "спеціальної військової операції" РФ.

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"А після її завершення – МНР буде клопотати перед керівництвом Росії про включення МНР у склад РФ у якості окремого її регіону (суб’єкта федерації)", – говориться у концепції, яку розробив затриманий.

Фото: СБУ

Також ворожий агент планував, що на території "псевдореспубліки" запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати "на принципах и фундаменте идей русского мира".

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За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував "концепції", а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.

У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:

переписка з представниками спецслужб РФ;

російська та радянська символіка;

особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "МНР".

Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Раніше повідомлялося, що у Бахмуті Донецької області правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка передавала військам РФ координати місць дислокації Збройних сил України.

Також ми писали, що під час спецоперації в Київській області Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло на користь спецслужб Росії.