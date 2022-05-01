С начала войны из Украины выехали более 5 миллионов человек

С 24 февраля большинство украинцев выехали в Польшу

Люди покидают страну из-за войны / Коллаж "Сегодня"

Из Украины за границу выехали 5 468 629 человек из-за полномасштабного российского вторжения.

Об этом свидетельствуют данные УВКБ.

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Большинство граждан выехали в Польшу – более 3 миллионов человек, в Румынию – более 817 тыс. человек, в Россию – более 656 тысяч, Венгрии – почти 520 тысяч, Молдовы – более 443 тысяч, Словакии – почти 372 тысяч и в Беларусь – Более 25 тысяч.

Однако с 28 февраля домой из-за границы вернулись 1 289 500 украинцев.

Особняк Оззи Осборна для украинских беженцев

Не только Бенедикт Камбербэтч готов поселить беженцев из Украины в своем доме. Рок-музыкант Оззи Осборн и его жена Шэрон поддержали Украину и решили принять украинских беженцев в своем особняке в Бакингемшире, который пара приобрела в 1993 году.

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Но не все так просто. Жена Оззи Осборна отметила, что они столкнулись с бюрократией, которая затормозила процесс предоставления жилья для украинских беженцев в Британии. Однако пара надеется, что скоро это решится. Супруги собираются предоставить жилье двум украинским семьям.

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