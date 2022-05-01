З початку війни з України виїхали понад 5 мільйонів людей

З 24 лютого більшість українців виїхали до Польщі

Люди покидають країну через війну / Колаж "Сьогодні"

З України за кордон виїхали 5 468 629 осіб через повномасштабне російське вторгнення.

Про це свідчать дані УВКБ.

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Більшість громадян виїхали до Польщі – понад 3 мільйони осіб, до Румунії – понад 817 тис. осіб, до Росії – понад 656 тисяч, Угорщини – майже 520 тисяч, Молдови – понад 443 тисячі, Словаччини – майже 372 тисячі та до Білорусі – понад 25 тисяч.

Однак із 28 лютого додому з-за кордону повернулися 1 289 500 українців.

Особняк Оззі Осборна для українських біженців

Не тільки Бенедикт Камбербетч готовий поселити біженців із України у своєму будинку. Рок-музикант Оззі Осборн та його дружина Шерон підтримали Україну та вирішили прийняти українських біженців у своєму особняку в Бакінгемширі, який пара придбала у 1993 році.

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Але не все так просто. Дружина Оззі Осборна зазначила, що вони зіткнулися з бюрократією, яка загальмувала процес надання житла українським біженцям у Британії. Однак пара сподівається, що скоро це вирішиться. Подружжя має намір надати житло двом українським сім'ям.

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