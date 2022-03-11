"Русский военный корабль, иди на*уй": журналисты пообщались с мамой парня, который сказал легендарную фразу

В настоящее время защитник Украины находится в плену российских оккупантов

Мать защитника Романа Грибова рассказала о нем/Фото: коллаж: "Сегодня"

С начала войны России против Украины фраза "Русский военный корабль, иди на*уй" облетела весь мир. Ее автор — Роман Грибов — житель города Золотоноша Черкасской области. В настоящее время он находится в российском плену.

Об этом пишет Золотоноша.City.

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Как Грибов попал в плен?

24 февраля российские оккупанты вели обстрелы с корабельных вооружений и применили боевую авиацию против пограничников и воинов ВСУ на острове Змеиный в Черном море. По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. Тогда сообщалось о 13 погибших украинских пограничниках, отказавшихся сдаться врагу. Впоследствии СМИ оккупантов сообщили о доставке во временно оккупированный Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на Змеином. Среди пленных — Роман Грибов.

Мать парня — Татьяна Рудольфовна — еле сдерживая слезы, рассказала о своем сыне, который пошел воевать против российских оккупантов.

"Мы с Ромой прошли очень тяжелую жизнь. И мне досталось, и ему. Меня достают болезни, но вместе мы мужественно все выдержали. Он привык к трудностям. Я его учила добру и всему хорошему. Учила, что самое главное в жизни — люди, а деньги — это уже второстепенное, что надо любить свою землю, свою родину", — рассказала Татьяна.

Мать парня говорит, что Роман в школе был очень активным: и пел, и танцевал. У него много друзей. Парень никогда не хвастался и не кичился. Мать уже 4 года воюет вместе со своим морским пехотинцем, который во второй раз подписал контракт.

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"Я очень им горжусь. Он — мужественный, сильный и добрый человек, большой патриот. Ромка не сдастся. Выкрикнуть такие слова, в такую напряженную минуту, могли стоить сыну жизни. Но он не испугался. Весь мир подхватил эту фразу, как призыв. Некоторое время мы были в неизвестности. От нас скрывали, пока не выяснили ситуацию. Это были тяжелые дни. Когда пришла достоверная информация, немного успокоилась, потому что знаю, что мой мужественный сын жив. Команда пехотинцев вместе с пограничниками отбивали атаки на остров до масштабной войны 2 месяца. Я с ним воевала по телефону. Последняя связь была с сыном 24 февраля. Когда звонил, то были обстрелы, тогда услышала сына: "Мама, держись, потому что у нас очень горячо", — говорит мать парня.

Татьяна Рудольфовна рассказала, что прадед Романа – Александр Петрович Грибов прошел войну, был командиром части. Патриотизм, мужество и стойкость характера в настоящее время проявляет его правнук. Да и сама женщина — боец и ныне на боевом посту вместе с сыном. Родные Романа и родина ждут скорого его возвращения.

Обстрел острова

24 февраля стало известно, что после обстрела Змеиного с корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, потеряна. Враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

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