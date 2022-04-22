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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Руководство РФ хотело согнать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города — Данилов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 01:27
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Кремль планировал построить от 3 до 5 крупных городов
Данилов рассказал о планах РФ на украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"
Данилов рассказал о планах РФ на украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что руководство РФ имело планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.

Об этом Данилов сказал в интервью "Украинской правде".

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"6 сентября 21-го года вышла статья Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири". Немногие обратили внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание. Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет. Шойгу прямо озвучил этот план – построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения. И, соответственно, это должны быть украинцы. Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, были о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте", — рассказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что в статье Шойгу намекнул о том, что на принудительных работах должны были работать украинцы. Российский министр написал, что к работам, дескать, должны были б привлечены граждане из стран Содружества Независимых Государств.

Однако, настаивает Данилов, у граждан других стран СНГ не было такого количества физически состоятельных граждан для свершения такого масштабного замысла по строительству новых городов.

Битва за Донбасс может быть не последней

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось. РФ может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели. А битва за Донбасс может быть не последней.

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"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка испытать на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачная. На сегодня они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что эта битва за Донбасс может быть не последней.

"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не есть, как раньше говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны начиная с 2014 года", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, РФ еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы в течение следующих двух-четырех недель.

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