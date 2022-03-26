Командование оккупантов РФ не выдерживает провала в Украине – есть первые самоубийства

Резервная техника захватчиков оказалась разукомплектованной, поэтому командир полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился

Командир 13 танкового полка росдивизии покончил жизнь самоубийством / Фото: Коллаж: Сегодня

Большая часть военной техники российских оккупантов уничтожена силами ВСУ, подкрепления и перебазирования ждать неоткуда. Захватчики решили направиться на ремонтно-восстановительную базу в Брянской области, однако оказалось, что законсервированная на складах техника вся разворована или же практически неисправна.

Зная, какие репрессии ожидают в России из-за провала "плана Путина", командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"В 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее рабочем состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование", – говорится в сообщении.

По информации разведки, из боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

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