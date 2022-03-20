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Фронт замер, а среди военных РФ начались репрессии: Арестович о ситуации на войне

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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20 марта, 14:53
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Российская армия терпит поражение
Арестович доложил о текущей ситуации на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"
Арестович доложил о текущей ситуации на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович доложил, что фронт практически замер, ведутся тактические действия. Обе стороны наносят удары, но Украинские воины делают это лучше.

Об этом Арестович рассказал во время брифинга.

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"Стороны ведут тактические действия и сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары, но мы наносим эти удары лучше. Практически нет воздушно-ракетных ударов по городам, если вы заметили, практически не действует российская авиация и Воздушные силы даже опубликовали отчет, согласно которому они уничтожили только три вертолета за сутки, а им хотелось бы больше, и я их понимаю хорошо", – сказал он.

Также по словам советника ОПУ, российское руководство, скорее всего, выбрало путь попыток продавить нас силой и увеличить мартиролог своих убитых военнослужащих, количество которых президент сравнил с заполненным стадионом.

Арестович добавил, что с резервами, которые РФ перебрасывает в Украину, происходит "прискорбная неожиданность".

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Также он заявил о начале репрессий среди военных РФ.

"ФСБ начала искать виновных в рядах ВС РФ и других формированиях, в той же самой Росгвардии. Сотни и десятки военнослужащих поддаются унизительным проверкам. Их обвиняют в отказе от ведения боевых действий, слабости характера, трусости. Под удар попадают даже генералы и высшие начальники ВС РФ", – отметил Арестович.

Кроме того, советник главы ОП привел пример, как один из представителей информационно-психологических служб РФ был обвинен в том, что "плохо устраивает Херсонскую народную республику".

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