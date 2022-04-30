Российский оккупант стал "200-м" прямо во время съемки (видео)

Пока вражеский солдат хвастался, что ранил украинских воинов, его ликвидировали ВСУ

ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который вел прямой эфир об "успехах" в войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российского оккупанта ликвидировали ВСУ просто во время записи видео, в котором он хвастался о "трехсотых" украинских защитниках.

Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

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"Русский оккупант решил похвастаться: "Бла-бла-бла... Задача, пять с плюсом, всего три трехсотых...". Но... как говорят украинцы "не говори "Гоп" пока не перескочил", – подписали видео в Генштабе.

В результате захватчика застрелили в прямом эфире.

Потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляли:

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личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 986 (+16) ед.

боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед.

артиллерийских систем – 435 (+4) ед.

РСЗО – 151 (+0) ед.

средств ПВО – 73 (+1) ед.,

самолетов – 189 (+2) ед.

вертолетов – 155 (+0) ед.

автомобильной техники – 1695 (+7) ед.

кораблей/катеров/boats – 8(+0) ед.

цистерн из ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),

специальной техники – 31 (+0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

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