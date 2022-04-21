На Донбассе ВСУ ликвидировали одного из командиров батальона боевиков "ДНР"

Оккупант не вернется из так называемой "спецоперации"

На одного оккупанта стало меньше/Фото: ООС, ВСУ, коллаж: "Сегодня"

Россия на войне против Украины продолжает нести потери. В среду, 20 апреля, в Украине ликвидировали одного из командиров батальона боевиков "ДНР" "Спарта" Сергея Аграновича.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВСУ.

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"У орков снова потери. В боях за Авдеевку был убит командир второй роты батальона "Спарта" Сергей Агранович, известный под позывным "Водяной", — говорится в сообщении.

На Донбассе ликвидирован командир армии РФ

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного командира оккупационных войск России, вторгшихся на территорию нашей страны. На этот раз не вернется домой с так называемой в России "спецоперации" командир роты 57-й бригады ВС РФ Дубинин.

"Под Северодонецком прилег отдохнуть командир мотострелковой роты 57-й бригады ВС РФ вч 46102 капитан Дубинин Д.В. Из Хабаровского края приехал. И он уже не нарушает ни законы Украины, ни правила соцсетей. Он в полном порядке, это хороший российский офицер. Его семья, конечно, расстроится, ведь он не успел отправить домой ни микроволновку, ни стиральную машину, ни планшет. Подготовлен он был явно плохо: ни семечек в карманы не положил, ни пакет для себя не приготовил", – сообщил журналист Юрий Бутусов.

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