Российский оккупант: "На танке заезжаешь просто в ограду, с автоматом заходишь в дом – и все!"

Украинские спецслужбы продолжают публиковать перехваты разговоров российских военных преступников, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. На этот раз российский оккупант рассказал матери, что кадыровцы также оказались плохими войнами, а они занимаются мародерством.
Перехват
"- Кадыровцы-х@ировцы! Какая разница кто п@зды получит? Здесь мозги нужны, а у чеченцев их нет! Я в деревне, в доме ночую! Дом взорвал. Здесь на танке заезжаешь, просто в ограду, с автоматом выходишь, заходишь в дом – и все! Говоришь, "Дай пожрать!, выпить быстро, иначе всех переху@рю!".
- Дак, а нах@я мирных трогать? Ты долбоеб или что?
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- Ну потому, что это называется – мародерство! Вчера заехали и здесь наших полполка перех@ярили. Вчера хотели в Киев зайти – но не получилось, опять нас расх@ярили. Ну, нормальная такая, у@банская война."
Обстановка
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты на протяжении суток 10 марта не совершили никакого существенного продвижения.
- Международный преступник Владимир Путин объявил о массовом наборе иностранных наемников для террористических и карательных операций в Украине.
- Ранее сообщалось, что Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний.
- Сейчас Россия где-то насобирались еще до 1000 наемников, которые собирается отправлять на гибель в Украину.