Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Российский оккупант: "На танке заезжаешь просто в ограду, с автоматом заходишь в дом – и все!"

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 16:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Солдаты Путина считают, что они прибыли в Украину мародерничать
Коллаж "Сегодня"
Коллаж "Сегодня"

Украинские спецслужбы продолжают публиковать перехваты разговоров российских военных преступников, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. На этот раз российский оккупант рассказал матери, что кадыровцы также оказались плохими войнами, а они занимаются мародерством.

Перехват

"- Кадыровцы-х@ировцы! Какая разница кто п@зды получит? Здесь мозги нужны, а у чеченцев их нет! Я в деревне, в доме ночую! Дом взорвал. Здесь на танке заезжаешь, просто в ограду, с автоматом выходишь, заходишь в дом – и все! Говоришь, "Дай пожрать!, выпить быстро, иначе всех переху@рю!".

Реклама

- Дак, а нах@я мирных трогать? Ты долбоеб или что?

- Ну потому, что это называется – мародерство! Вчера заехали и здесь наших полполка перех@ярили. Вчера хотели в Киев зайти – но не получилось, опять нас расх@ярили. Ну, нормальная такая, у@банская война."

Реклама

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 16-й. Агрессор нанес ракетный удар по трем городам, Москва плодит фейки о химическом оружии Украины и приближается к дефолту – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять