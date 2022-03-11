Российский оккупант: "На танке заезжаешь просто в ограду, с автоматом заходишь в дом – и все!"

Солдаты Путина считают, что они прибыли в Украину мародерничать

Коллаж "Сегодня"

Украинские спецслужбы продолжают публиковать перехваты разговоров российских военных преступников, которые вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. На этот раз российский оккупант рассказал матери, что кадыровцы также оказались плохими войнами, а они занимаются мародерством.

Перехват

"- Кадыровцы-х@ировцы! Какая разница кто п@зды получит? Здесь мозги нужны, а у чеченцев их нет! Я в деревне, в доме ночую! Дом взорвал. Здесь на танке заезжаешь, просто в ограду, с автоматом выходишь, заходишь в дом – и все! Говоришь, "Дай пожрать!, выпить быстро, иначе всех переху@рю!".

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- Дак, а нах@я мирных трогать? Ты долбоеб или что?

- Ну потому, что это называется – мародерство! Вчера заехали и здесь наших полполка перех@ярили. Вчера хотели в Киев зайти – но не получилось, опять нас расх@ярили. Ну, нормальная такая, у@банская война."

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Обстановка