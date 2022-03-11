Російський окупант: "На танку заїжджаєш просто на огорожу, з автоматом заходиш у будинок – і все!"

Українські спецслужби продовжують публікувати перехоплення розмов російських військових злочинців, які вторглися до України 24 лютого 2022 року. Цього разу російський окупант розповів матері, що кадировці також виявилися поганими воїнами, а вони займаються мародерством.
Перехоплення
- Кадировці-х@їровці! Яка різниця, хто п@зди отримає? Тут мізки потрібні, а чеченці їх не мають! Я в селі, в хаті ночую! Будинок підірвав. Тут на танку заїжджаєш, просто на огорожу, з автоматом виходиш, заходиш у будинок – і все! Кажеш: "Дай пожерти!, випити швидко, інакше всіх переху@рю!".
- Так, а нах@я мирних чіпати? Ти довб**б чи що?
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- Ну тому, що це називається мародерство! Вчора заїхали і тут наших півполку перех@ярили. Вчора хотіли до Києва зайти – але не вийшло, знову нас розх@арили. Ну, нормально так, у@банська війна.
Обстановка
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти протягом доби 10 березня не зробили жодного суттєвого просування.
- Міжнародний злочинець Володимир Путін оголосив про масовий набір іноземних найманців для терористичних та каральних операцій в Україні.
- Раніше повідомлялося, що Росія залучає до війни проти України найманців приватних військових компаній.
- Зараз Росія десь назбирала ще до 1000 найманців, яких збирається відправляти на загибель в Україну.