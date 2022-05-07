Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе — ГУР

Разведка опубликовала список командиров российского полка

Оккупанты готовятся к 9 мая в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны так называемого "парада" на 9 мая в разрушенном Мариуполе. В Кремле боятся нападения украинских сил во время этого мероприятия. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Там опубликовали список командного состава полка, который перебрасывается в Мариуполь.

"Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану", — говорится в сообщении.

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Во время личного общения российские военные жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

На так называемый "парад" отправляют 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544), который дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

Список командного состава полка насчитывает 208 фамилий.

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В ГУР напомнили, что за преступления против мирного населения Украины, все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Что собираются устроить в Мариуполе

Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Для этого россияне планируют переодеть в форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Россия нарушает Женевскую конвенцию.

"Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", – заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Оккупанты массово раздавали людям георгиевские ленты и "приводили в порядок" памятники советского периода к празднованию 9 мая. Они также установили на памятниках таблички на русском языке "Жертвам фашизма", рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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