Россияне вывезли из оккупированных территорий треть запасов зерна

Из-за действий оккупантов в регионах может появиться угроза голода

Оккупанты вывозят зерно из Украины / Коллаж "Сегодня"

Россияне вывезли около 400 тысяч тонн зерна из четырех временно оккупированных украинских областей. Если это будет продолжаться и оккупанты будут вывозиться не запасы, а то, что в регионах осталось для питания до нового урожая, может появиться угроза голода.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире "Эспрессо", пишет УП.

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Российские оккупанты уже вывезли по 100 тысяч тонн зерна из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

"На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерновых. Которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур, никаких стратегических запасов там не было", – говорит Тарас Высоцкий.

Оккупанты воруют зерно из Херсонской области

Депутаты законодательного собрания Красноярского края РФ решают продовольственный вопрос региона путем незаконных поставок сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий Украины.

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"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", – говорится в сообщении.

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