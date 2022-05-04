Росіяни вивезли з окупованих територій третину запасів зерна

Через дії окупантів у регіонах може виникнути загроза голоду

Окупанти вивозять зерно з України / Колаж "Сьогодні"

Росіяни вивезли близько 400 тисяч тонн зерна із чотирьох тимчасово окупованих українських областей. Якщо це продовжуватиметься і окупанти вивозитимуться не запаси, а те, що в регіонах залишилося для харчування до нового врожаю, може виникнути загроза голоду.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі "Еспресо", пише УП.

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Російські окупанти вже вивезли по 100 тисяч тонн зерна із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"На тимчасово окупованих територіях було залишено близько 1,3 мільйона тонн зернових. Які, перш за все, потрібні для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть, та виконання необхідних весняних польових робіт з погляду посіву ярих культур, жодних стратегічних запасів там не було", – каже Тарас Висоцький.

Окупанти крадуть зерно із Херсонської області

Депутати законодавчих зборів Красноярського краю РФ вирішують продовольче питання регіону шляхом незаконного постачання сільськогосподарської продукції з окупованих територій України.

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"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ. Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним із інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам" , – йдеться у повідомленні.

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