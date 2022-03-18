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Россия собирается отправить на смерть в Украину своих солдат с базы в Армении – Генштаб

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 21:00
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Среди российских оккупантов участились случаи суицида
Личный состав российских оккупантов деморализован.
Личный состав российских оккупантов деморализован. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы, находящейся в Армении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

В Генштабе заявили о фактах отказа отдельных военнослужащих России от участия в боевых действиях, что обусловлено "низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны":

"В частности, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях".

В то же время личный состав российских оккупантов деморализован. Также участились случаи суицида и самоискалечения.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил рф полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель", – сообщили в Генштабе.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Кроме этого, провластные российские СМИ, по утверждению Генштаба, продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии рф на территории Украины:

"Не прекращается создание и распространение всеми доступными информационными каналами, в частности в странах Европейского Союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и сил обороны Украины".

Также в Генштабе заявили, что оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов. В то же время силы обороны Украины продолжают освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что угрозы президента рф путина использовать ядерное оружие в ответ на закрытие неба над Украиной является "немного фантастическим сюжетом".

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