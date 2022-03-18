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Росія збирається відправити на смерть в Україну своїх солдатів з бази у Вірменії – Генштаб

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 березня, 21:00
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Серед російських окупантів почастішали випадки суїциду
Особовий склад російських окупантів деморалізований.
Особовий склад російських окупантів деморалізований. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове керівництво російської федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що перебуває у Вірменії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається

У Генштабі заявили про факти відмови окремих військовослужбовців рф від участі у бойових діях, що обумовлено "низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони":

"Зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях".

Водночас особовий склад російських окупантів деморалізований. Також почастішали випадки суїциду та самоскалічення.

"Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель", – вказали в Генштабі.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Крім цього, провладні російські ЗМІ, за твердженням Генштабу, продовжують поширювати хибну інформацію про збройну агресію рф на території України:

"Не припиняється створення та поширення всіма доступними інформаційними каналами, зокрема в країнах Європейського Союзу та США, постановкових пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та сил оборони України".

Також у Генштабі заявили, що окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та руйнують інфраструктуру міст. Водночас сили оборони України продовжують звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що погрози президента рф путіна застосувати ядерну зброю у відповідь на закриття неба над Україною є "трохи фантастичним сюжетом".

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