Військові знищили колону окупантів біля Тростянця (фото)

У Сумській області українські сили оборони дали бій російським окупантам

Знищено ще одну колону техніки окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Тростянця Сумської області сили оборони України знищили колону техніки російських окупантів.

Про це повідомило в Telegram Міноборони України.

Реклама

"Welcome to hell!" – вказали в міністерстві.

Зазначається, що ворожу техніку знищила 93-тя ОМБр "Холодний Яр".

Фото – Міноборони України. Фото – Міноборони України. Фото – Міноборони України. Фото – Міноборони України. Фото – Міноборони України. Фото – Міноборони України. 1 /6

Війна Росії в Україні 18 березня

У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.

Реклама

Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.

Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.

Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.

Реклама

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставлення гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті".

Читайте також: