Россия подтвердила, что капитан БДК "Цезарь Куников" погиб

От ран скончался российский командирдесантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников" Александр Чирва.
Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, пишет Пул №3.
Военный РФ был командиром большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, а также капитаном 3 ранга.
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Глава Севастополя отметил, что Александр Чирва "скончался от ран, полученных в бою".
В марте корабль получил повреждение
В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.
Также тогда ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Саратов".
Потери врага
Общие боевые потери противникас 24.02 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 300 человек ликвидированы;
- танков ‒ 773 единицы;
- боевых бронированных машин – 2002 единицы;
- артиллерийских систем / artillery systems – 376 единиц;
- РСЗО – 127 единиц;
- средства ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 165 единиц;
- вертолетов – 146 единиц;
- автомобильной техники – 1471 единица,
- корабли/катера/boats – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Однако окончательные данные пока уточняются.
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