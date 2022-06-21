Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россия оккупировала еще один поселок вблизи Северодонецка

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 14:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Захватчики пытаются продавить оборону наших защитников между Мирной Долиной и Горным
Оккупанты захватили Тошковку. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты захватили Тошковку. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные полностью оккупировали Тошковку в Луганской области. Захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. А в Северодонецке уличные бои не прекращаются.

Об этом сообщил глава районной военной администрации Роман Власенко в эфире национального телемарафона.

Реклама

"Уличные бои в Северодонецке не прекратились. Наши парни контролируют застройку вокруг Северодонецка, населенные пункты-сателлиты города", – рассказал он.

Власенко отметил, что в Северодонецке обстреливается промзона и жилая застройка возле промзон. По его слова, эта неделя может быть решающей, а бои еще более интенсивными. На линии столкновения сосредоточены все резервы личного состава и техники с оккупированных территорий.

"На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Мирной Долиной и Горным", – сказал Власенко.

Он добавил, что сейчас вся Луганская область – эпицентр противостояния между ВСУ и армией РФ.

"Такие же мощные обстрелы есть в Лисичанской общине, и в Горской, и в Попаснянской – по всей линии от Николаевки до Тошковки и Устиновки", – подытожил Власенко.

Реклама

Тошковка на карте

ВСУ потеряли контроль над поселком вблизи Северодонецка – Гайдай

Российские оккупанты взяли под контроль Метелкино вблизи Северодонецка. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. При этом продолжается эвакуация населения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое происходит в районах Тошковки и Устиновки, потому что захватчики хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

Реклама

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", – заявил Гайдай.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику – Луганщину уничтожают из всего возможного оружия.

"Тихая" эвакуация продолжается из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике", – добавил глава ОВА.

Ранее мы рассказывали, что войска России добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления. Оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются. К такому выводу пришел американский Институт исследования войны (ISW) в своем отчете.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 21 июня
1
Личный состав 34100
Личный состав
2
Танки 1496
Танки
3
ББМ 3606
ББМ
4
Артиллерия 752
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 239
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 611
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2537
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Кирилл Верес – майор ВСУ, командир спецподразделения К-2 при 54-й отдельной механизированной бригаде (ранее – офицер контрразведки СБУ, задержавший российских ГРУшников Александрова и Ерофеева)... Сейчас на счету группы К-2 – около 40 единиц уничтоженной техники врага, сотни оккупантов. Верес - первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины.
История подвигов героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20982.22

Binance Coin (BNB)

219.29

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

52.66

Theta (THETA)

1.31

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.8

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять