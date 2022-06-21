Росія окупувала ще одне селище поблизу Сєвєродонецька

Загарбники намагаються продавити оборону наших захисників між Мирною Долиною та Гірським

Окупанти захопили Тошківку. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові повністю окупували Тошківку на Луганщині. Загарбники намагаються прорвати оборону Збройних сил України. А у Сєвєродонецьку вуличні бої не припиняються.

Про це повідомив голова районної воєнної адміністрації Роман Власенко в ефірі національного телемарафону.

Реклама

"Вуличні бої у Сєвєродонецьку не припинилися. Наші хлопці контролюють забудову навколо Сєвєродонецька, населені пункти-сателіти міста", – розповів він.

Власенко зазначив, що у Сєвєродонецьку обстрілюється промзона та житлова забудова біля промзон. За його словами, цей тиждень може бути вирішальним, а бої ще інтенсивнішими. На лінії зіткнення зосереджено всі резерви особового складу та техніки з окупованих територій.

"На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною і Гірським", – сказав Власенко.

Він додав, що зараз вся Луганська область – епіцентр протистояння між ЗСУ та армією РФ.

"Такі ж потужні обстріли є в Лисичанській громаді, і в Гірській, і в Попаснянській – по всій лінії від Миколаївки до Тошківки та Устинівки", – підсумував Власенко.

Реклама

Тошківка на карті

ЗСУ втратили контроль над селищем поблизу Сєвєродонецька – Гайдай

Російські окупанти взяли під контроль Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька. Бої тривають у багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Водночас триває евакуація населення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те ж саме в районах Тошківки та Устинівки, бо загарбники хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки

Реклама

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", – заявив Гайдай.

Крім того, окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику – Луганщину винищують з усієї можливою зброї.

"Тиха" евакуація триває із Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці", – додав глава ОВА.

Раніше ми розповідали, що війська Росії досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою зупинилися на інших напрямках наступу. Окупанти, ймовірно, зіштовхнуться з втратами особового складу та техніки, що зростає, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки повільні бої за Сєвєродонецьк тривають. Такого висновку дійшов американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті.