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Россия назначила главного мародера для Мариуполя

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 18:52
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Оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти зерно, металлопродукцию и глину
Российские военные грабят захваченный Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские военные грабят захваченный Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают разграблять захваченный Мариуполь. Они гребут зерно, металл и глину. Для этого в город приехал бывший руководитель Ейского морского порта.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Как стало известно, оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти зерно, металлопродукцию и глину на десятки миллионов долларов. Для выполнения этой задачи в город приехал экс-руководитель Ейского морского порта.

Также продолжаются работы по расчистке акватории порта и поднятию затонувшего судна "Меотида". Пока без особого успеха.

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Оккупанты разграбляют Мариуполь

В Мариуполе МЧС РФ мародерят во время разборов завалов домов

Российские оккупанты не только заметают следы своих преступлений в Мариуполе, но и мародерят. Солдаты РФ забирают вещи, которые остались в разрушенных домах. Это еще раз подтверждает, что мародерство – неотъемлемая черта россиян. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Разбор завалов работниками МЧС России ожидаемо превратился в разбор запасов мариупольцев. Кроме самих последствий бомбардировок, МЧСники России убирают и имущество мариупольцев, оставшееся в домах и квартирах. Мародерство – неотъемлемая черта россиян", – заявил Андрющенко.

По его словам, жители Мариуполя и дальше отказываются работать над сбором трупов. Советник мэра считает, что это повлияло на то, что МЧС РФ начало мародерить.

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Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

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