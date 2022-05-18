Россия назначила главного мародера для Мариуполя

Оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти зерно, металлопродукцию и глину

Российские военные грабят захваченный Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают разграблять захваченный Мариуполь. Они гребут зерно, металл и глину. Для этого в город приехал бывший руководитель Ейского морского порта.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Как стало известно, оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти зерно, металлопродукцию и глину на десятки миллионов долларов. Для выполнения этой задачи в город приехал экс-руководитель Ейского морского порта.

Также продолжаются работы по расчистке акватории порта и поднятию затонувшего судна "Меотида". Пока без особого успеха.

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Оккупанты разграбляют Мариуполь

В Мариуполе МЧС РФ мародерят во время разборов завалов домов

Российские оккупанты не только заметают следы своих преступлений в Мариуполе, но и мародерят. Солдаты РФ забирают вещи, которые остались в разрушенных домах. Это еще раз подтверждает, что мародерство – неотъемлемая черта россиян. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Разбор завалов работниками МЧС России ожидаемо превратился в разбор запасов мариупольцев. Кроме самих последствий бомбардировок, МЧСники России убирают и имущество мариупольцев, оставшееся в домах и квартирах. Мародерство – неотъемлемая черта россиян", – заявил Андрющенко.

По его словам, жители Мариуполя и дальше отказываются работать над сбором трупов. Советник мэра считает, что это повлияло на то, что МЧС РФ начало мародерить.

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