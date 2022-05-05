Отбирают авто и рисуют "Z": оккупанты массово грабят украинцев

Похищенные автомобили российские военные вывозят из Украины, рассказала омбудсмен Людмила Денисова

Российские военные отбирают у украинцев автомобили и разрисовывают символикой "Z" / Фото: Коллаж: Сегодня

На оккупированных территориях Украины российские военные грабят людей, угрожая оружием – отбирают автомобили у населения и спецтранспорт у предприятий.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"В городе Энергодаре Запорожской области российские оккупанты насильно захватили два автокрана-подъемника и легковой автомобиль, находившиеся на территории автохозяйства Запорожской АЭС, и используют спецтранспорт ЗАЭС для установки билбордов в городе. Кроме того, российскими военными без каких-либо объяснений, но "аргументируя" оружием, изъят автомобиль УАЗ-3163 034, государственный номер АР 8969 ВЕ, который направлялся с промышленной площадки ЗАЭС в транспортный цех станции для проведения технического осмотра и дозаправки", – рассказала Денисова.

По ее словам, во временно оккупированном Энергодаре и области оккупанты "массово отбирают автомобили у мирных жителей для собственных нужд и со спешно нарисованной на них рашистской символикой "Z" передвигаются по городу".

Также омбудсмен сообщила, что оккупанты угнали немало транспортных средств в Киевской и Черниговской областях, а затем, отступая, вывезли их в Беларусь.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека.

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Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".